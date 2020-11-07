РИАМО - 7 ноя. В финал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже​ вышел российский теннисист Даниил Медведев, сообщает Газета.ru.

В полуфинале 23-летний россиянин в двух партиях взял верх над 29-летним канадцем Милошем Раоничем.

«Поединок продолжался 1 час 38 минут и завершился уверенной победой Медведева в двух сетах — 6:4, 7:6», — говорится в сообщении.

Российский спортсмен совершил три двойные ошибки, оформил семь подач навылет и спас 86% брейкпойнтов.

Вторым финалистом «Мастерса» станет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) — Александр Зверев (Германия).​