РИАМО - 7 ноя. Информация о гибели ведущего НТВ Александра Колтового и его супруги при крушении самолета в городском округе Люберцы подтвердилась, сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.

В субботу днем легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово городского округа Люберцы. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли.

«К сожалению, информация о том, что на борту разбившегося самолета в Подмосковье был Александр Колтовой вместе с женой, подтвердилась», — говорится в сообщении.

Причины авиакатастрофы сейчас устанавливают специалисты.

По данному факту организованы проверки в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре и Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>