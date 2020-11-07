РИАМО - 7 ноя. Информация о гибели ведущего НТВ Александра Колтового и его супруги при крушении самолета в городском округе Люберцы подтвердилась, сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.
В субботу днем легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово городского округа Люберцы. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли.
«К сожалению, информация о том, что на борту разбившегося самолета в Подмосковье был Александр Колтовой вместе с женой, подтвердилась», — говорится в сообщении.
Причины авиакатастрофы сейчас устанавливают специалисты.
По данному факту организованы проверки в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре и Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>
СМИ сообщают, что при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб наш коллега Александр Колтовой вместе со своей женой.— НТВ (@ntvru) November 7, 2020
Ведущему ток-шоу «ДНК» и соведущему ток-шоу «Звезды сошлись» был 41 год pic.twitter.com/zl7j1t7rS2
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