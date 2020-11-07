РИАМО - 7 ноя. Российская хоккейная сборная выиграла у шведов в матче на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки при пустых трибунах. Россияне победили со счетом 2:1 по буллитам.

«У россиян в основное время отличился Родион Амиров. Единственную шайбу в составе шведской сборной забросил 27-летний нападающий «ХВ-71» Антон Ведин. Победный бросок реализовал Василий Подколзин», - говорится в сообщении.

Российская сборная сейчас возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе пять очков после двух игр.​