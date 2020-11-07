РИАМО - 7 ноя. В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии танковой армии подготовили к эксплуатации в условиях низкой температуры 30 исторических танков Т-34, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«Регламентные работы на исторических танках включают около десяти различных операций, в частности, произведена замена антифриза в системе охлаждения, осуществлена смазка основных узлов, проведена диагностика предпусковых подогревателей и всех систем танков, - говорится в сообщении.

Работы по подготовке танков к зиме позволят эксплуатировать машины в условиях низкой температуры и проводить занятия на полигоне с танкистами без дополнительных доработок.

Офицеры, военнослужащие по контракту и призыву, проходящие службу в танковой армии ЗВО, имеют уникальную возможность познакомиться с устройством, принципом работы, особенностями вождения и эксплуатации Т-34, который признан одним из лучших по итогам Великой Отечественной войны.

В 2020 году экипажи танков Т-34 ЗВО участвовали в военном параде на Красной площади столицы, в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», в исторических реконструкциях в парке Вооруженных сил РФ «Патриот» и так далее.