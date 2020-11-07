РИАМО - 7 ноя. В результате крушения легкомоторного самолета в городском округе Люберцы погибли ведущий ток-шоу на НТВ Александр Колтовой и его жена, сообщает ТАСС.

В субботу днем легкомоторный самолет марки Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли.

«Частный легкомоторный самолет совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. По уточненной информации, он совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово», - сказал представитель пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По данному факту проверки организовали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.​​

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>