РИАМО - 7 ноя. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в городском округе Люберцы, сообщается на сайте ведомства.

В субботу днем легкомоторный самолет марки Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли.

«На место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко», — говорится в сообщении.

Причины ЧП в настоящий момент устанавливаются. Нищименко поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

При наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход данной проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>