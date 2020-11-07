РИАМО - 7 ноя. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в городском округе Люберцы, сообщается на сайте ведомства.
В субботу днем легкомоторный самолет марки Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли.
Причины ЧП в настоящий момент устанавливаются. Нищименко поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
При наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход данной проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.
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