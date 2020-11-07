РИАМО - 7 ноя. Два человека погибли во время аварийной посадки легкомоторного самолета в Люберцах, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП с легким самолетом Cessna случилось в районе поселка Чкалово. После жесткого приземления борт загорелся. Пожар ликвидировали в 15:51.

«В результате жесткой посадки легкомоторного самолета два человека погибли», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аварийная посадка произошла в поле на открытой местности. Во время происшествия не были повреждены какие-либо объекты инфраструктуры.

СК начал доследственную проверку по факту инцидента.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>