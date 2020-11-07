РИАМО - 7 ноя. Два человека погибли во время аварийной посадки легкомоторного самолета в Люберцах, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
ЧП с легким самолетом Cessna случилось в районе поселка Чкалово. После жесткого приземления борт загорелся. Пожар ликвидировали в 15:51.
«В результате жесткой посадки легкомоторного самолета два человека погибли», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что аварийная посадка произошла в поле на открытой местности. Во время происшествия не были повреждены какие-либо объекты инфраструктуры.
СК начал доследственную проверку по факту инцидента.
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