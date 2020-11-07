РИАМО - 7 ноя. В центре столицы мужчина схватил за волосы девочку и бросил на землю, у пострадавшей был конфликт с дочерью нападавшего, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Столичная прокуратура поручила Басманной межрайонной прокуратуре начать проверку в связи с данным инцидентом.

«По предварительной информации, 6 ноября 2020 года мужчина, находясь у входа в Пушкинский городок на улице Бауманской, подошел к группе несовершеннолетних, среди которых была девочка 2008 года рождения, с которой накануне у его дочери произошел конфликт. Он схватил ребенка за волосы, закинув себе на спину, и бросил ее на землю», - говорится в сообщении.

Пострадавшая девочка обратилась в медучреждение. У нее диагностированы телесные повреждения.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины данного инцидента, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой полицией.

Результаты проверки контролируются московской прокуратурой.