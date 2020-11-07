РИАМО - 7 ноя. Столичный футбольный клуб «Спартак» упустил победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась вничью — 2:2», — говорится в сообщении.

На шестой минуте отличился нападающий красно-белых Александр Соболев, но уже спустя пять минут Павел Погребняк отправил мяч в ворота соперников.

В добавленное к первому тайму время Соболев успешно реализовал пенальти и оформил дубль. Полузащитник «Спартака» Рафал Аугустыняк, забивший мяч на 60-й минуте, спас столичный клуб от поражения.

После 14 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям. «Урал» располагается на 11-й строчке.