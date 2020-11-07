РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 ноя. В будущем автогородке в парке «Сказочный» в подмосковном Красногорске идут работы по укладке резинового покрытия и установке малых архитектурных форм, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Прямо сейчас в детском городке «Сказочный» - полным ходом укладка резинового покрытия и установка малых архитектурных форм в будущем автогородке. Уже видно, как здорово здесь будет, открытие - совсем скоро», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Автогородок, который обустраивают в Красногорске, должен стать самым большим по площади в Подмосковье – 1,5 тысячи метров. Здесь будут воссозданы пешеходный переход, железнодорожный переезд, автобусная остановка, круговое движение, светофоры.