РИАМО - 7 ноя. Пожарные потушили возгорание, которое произошло в строящемся здании в проезде Серебрякова в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло по адресу: проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1. По предварительной информации, там горели строительный мусор и опалубка.

«В 16:14 пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.