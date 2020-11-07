РИАМО - 7 ноя. Легкомоторный самолет Cessna, потерпевший крушение в районе поселка Чкалова в Люберцах, загорелся после жесткой посадки, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Самолет совершил аварийную посадку в городском округе Люберцы днем в субботу. По данным СМИ, два человека погибли.

«По прибытию первого пожарного подразделения происходило горение самолета на площади 5 квадратных метров. В 15:40 возгорание локализовали, в 15:51 – полностью ликвидировали», — говорится в сообщении.

В результате происшествия есть пострадавшие.

К месту ЧП прибыли 13 единиц спецтехники, работают 40 человек, от МЧС — 17 человек и пять единиц техники.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>