Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Томилино в городском округе Люберцы. По данным СМИ, в результате авиакатастрофы погибли два человека.

Погибшими оказались ведущий ток-шоу на НТВ Александр Колтовой и его жена.