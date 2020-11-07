РИАМО - 7 ноя. В строящемся здании в проезде Серебрякова в столице произошел пожар, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В 15:42 поступила информация о пожаре по адресу: проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1. По предварительной информации, в двухэтажном здании, которое не введено в эксплуатацию, загорелся строительный мусор и опалубка.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Со слов администрации объекта, людей в здании быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В 16:08 возгорание в здании в проезде Серебрякова локализовали.