РИАМО - 7 ноя. В строящемся здании в проезде Серебрякова в столице произошел пожар, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
В 15:42 поступила информация о пожаре по адресу: проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1. По предварительной информации, в двухэтажном здании, которое не введено в эксплуатацию, загорелся строительный мусор и опалубка.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Со слов администрации объекта, людей в здании быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
В 16:08 возгорание в здании в проезде Серебрякова локализовали.
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