РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 ноя. Эксперимент по изменению схемы движения на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске не планируют прекращать раньше времени, сообщил начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

Щулепников встретился с жителями расположенных вдоль Ильинского шоссе микрорайонов Красногорска. С 1 ноября на автодороге в качестве эксперимента изменили схему дорожного движения. В частности, запретили часть левых поворотов. По словам представителя МТДИ, основная задача эксперимента – разгрузить головной участок Новорижского шоссе и обеспечить более свободный въезд и выезд для жителей всего Красногорска.

«Прекращать эксперимент мы не планируем. Планируем, естественно, вносить корректировки. Мы проводим мониторинг. У нас установлены детекторы транспорта, которые считают количество проездов автомобилей. К примеру, в четверг (5 ноября – ред.) мы зафиксировали 3,1 тысячи автомобилей в час. Для Ильинского шоссе это практически предельный показатель», – сказал Щулепников.

Он отметил, что есть положительный эффект от эксперимента, но он сопровождается рядом неудобств для жителей военного городка Павшино и улицы Вокзальной.

«Для удобства жителей военного городка мы открыли дополнительный разворот у завода «Кнауф». Как только мы решим проблему с кольцевой развязкой на пересечении Ильинского и Новорижского шоссе, посмотрим, возможно, будут дополнительные решения по Вокзальной улице, если это не приведет к увеличению транспортной задержки», – добавил Щулепников.

Он отметил, что представители министерства ведут постоянный мониторинг ситуации на Ильинском шоссе и при необходимости вносят корректировки в схему движения.

Эксперимент планируется провести в срок до 1 декабря.