РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 ноя. В Котельниках провели профилактические работы на воздушных линях электропередачи, за неделю заменили свыше 40 ламп в микрорайонах Белая Дача, Южный и на ряде улиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающая организация «НОРЕНС Групп» отремонтировала четыре осветительных элемента на 2-ом Покровском проезде и заменила 42 в микрорайонах Белая Дача и Южный, на улице Новой, 2-й и 3-й Покровском проездах», - говорится в сообщении.

Также восстановили работу торшерной линии в парке «Патриот» микрорайона Ковровый, очистили 63 опоры от незаконной рекламы.