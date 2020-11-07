РИАМО - 7 ноя. Следователи и криминалисты выехали на место крушения легкомоторного самолета в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку возле поселка Томилино в городском округе Люберцы днем в субботу. По данным СМИ, два человека погибли.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>