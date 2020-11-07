РИАМО - 7 ноя. Видео разбившегося легкомоторного самолета появилось в Сети, инцидент произошел в городском округе Люберцы, ролик появился в Telegram-канале 112.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Томилино в городском округе Люберцы в субботу днем. На месте ЧП работают 40 человек и 13 единиц техники.

На кадрах видео видно, что земля на месте крушения обгорела, а от самолета практически ничего не осталось. От разбитого фюзеляжа идет дым.

По сообщениям СМИ, в результате авиакатастрофы погибли два человека.​

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>