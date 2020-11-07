РИАМО - 7 ноя. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Томилино в городском округе Люберцы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 15:20 <…> поступило сообщение об аварийной посадке легкомоторного самолета в городском округе Люберцы, поселок Томилино», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 13 единиц техники и 40 человек.

По данным СМИ, в результате авиакатастрофы погибли два человека.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>