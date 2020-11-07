РИАМО - 7 ноя. Согласно обновленным данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти для 5199 человек в России за сентябрь, сообщается на сайте kp.ru.

Итоги естественного движения населения опубликовали на сайте ведомства.

«Зарегистрированных случаев смерти в сентябре только от коронавируса было 4329, а дополнительные медицинские исследования для подтверждения заражения были необходимы еще в 870 случаях», — говорится в сообщении.

Коронавирус повлиял на наступление смерти, но не стал основной причиной в 1041 случаях. При этом для 3198 человек заражение не оказало существенного влияния на летальный исход.

Летальность от коронавируса (доля погибших среди заразившихся) составила в сентябре от 2,8% до 5,3% в зависимости от методики подсчета.

​С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 753 836 случаев Covid-19, скончался 30 251 заболевший, выздоровели 1 312 927 человек.

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Текстовая трансляция

7 НОЯБРЯ

- Согласно обновленным данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти для 5199 человек в России за сентябрь.

- Системой чек-инов в столице с 19 октября воспользовались более 1,1 миллиона горожан. К данной системе добровольно уже присоединились свыше 4 тысяч учреждений столицы.

- Для входа в московские префектуры и управы с 12 ноября начнет действовать система чек-инов.Она направлена на оповещение горожан в случае контакта с Covid-зараженным в общественном месте.

- Ночные заведения на территории столицы пока не планируют закрывать, так как система чек-инов исправно работает:

«Пока такой информации нет (о закрытии заведений - ред.), соответственно, система (чек-ин - ред.) позволяет людям узнавать о том, был контакт или нет, и своевременно обращаться. Это помогает врачам проводить те самые эпидемрасследования», — сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.​

- Самым настораживающим симптомом при заражении Covid-19 специалисты назвали одышку. Врачи рекомендуют чаще прислушиваться к своему дыханию.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. 11,2% среди заболевших – дети, 44% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% – от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 20 396 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 5 829.

- В Москве сутки умерли 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего начала пандемии в мегаполисе погибли 7215 человек с Covid-19.

- За минувшие сутки после коронавирусной инфекции в столице выздоровели 3675 человек, всего вылечились свыше 336 тысяч пациентов.