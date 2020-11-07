РИАМО - 7 ноя. Столичная прокуратура организовала проверку по факту инцидента, произошедшего с подростком на территории новой Москвы, мальчик забрался на крышу многоэтажки и погиб, упав с нее, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе данной проверки планируется дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики и ответственных лиц управляющей компании многоквартирного дома по обеспечению контроля за доступом посторонних лиц на крышу.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
На место ЧП в Коммунарку выезжал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского округов столицы Михаил Должиков. Результат данной проверки находится на контроле столичной прокуратуры.
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