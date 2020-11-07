РИАМО - 7 ноя. Столичная прокуратура организовала проверку по факту инцидента, произошедшего с подростком на территории новой Москвы, мальчик забрался на крышу многоэтажки и погиб, упав с нее, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«13-летний подросток и два его несовершеннолетних друга проникли на крышу дома 20 в поселке Коммунарка. В результате <...> подросток упал с крыши 17-этажного дома и от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

В ходе данной проверки планируется дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики и ответственных лиц управляющей компании многоквартирного дома по обеспечению контроля за доступом посторонних лиц на крышу.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На место ЧП в Коммунарку выезжал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского округов столицы Михаил Должиков. Результат данной проверки находится на контроле столичной прокуратуры.