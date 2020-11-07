РИАМО - 7 ноя. Коммунисты в 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции провели в субботу торжественный митинг у Некрополя у Кремлевской стены, передает корреспондент РИАМО.

Около 14:00 колонна активистов с красными флагами прошла на Красную площадь и проследовала к Некрополю.

Участники акции пронесли красные флаги с надписями: Союз коммунистической молодежи, Трудовая Россия, РКРП, портретом Владимира Ленина и другими. Они возложили цветы к табличкам возле мест захоронений и произнесли торжественные речи.

После ухода колонны десятки красных гвоздик остались лежать у монумента Иосифу Сталину. Несколько человек также возложили цветы к Мавзолею Ленина.

В субботу на Красной площади открылся музей инсталляций под открытым небом, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Посетители могут увидеть военную технику, выступления артистов, а также фотографии и видеохронику военных лет.

7 ноября 1941 года на Красной площади прошел военный парад, призванный поднять боевой дух защитников родины.

День Великой Октябрьской социалистической революции отмечался в СССР 7 ноября. Последний парад на Красной площади в честь Октябрьской революции прошел 7 ноября 1990 года.