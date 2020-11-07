РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 ноя. Жители Котельников смогут изучить способы получения госуслуг по градостроительству, архитектуре и дорожного хозяйству на вебинаре 10 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Десятого ноября в 15:00 комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет онлайн вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал государственных услуг. Зарегистрироваться можно по ссылке», - говорится в сообщении.

В рамках вебинара спикеры рассмотрят вопросы, возникающие при оформлении заявления в электронном виде по выдаче ордера на право производства земляных работ, присвоению адреса объекту адресации и аннулированию такого адреса, согласованию переустройства или перепланировки жилого помещения, включению предложений и замечаний в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений.

Сотрудники управления градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства Котельников также готовы ответить на вопросы жителей в отношении данных услуг по телефону: 8 (498) 742-20-02.