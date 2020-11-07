РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 ноя. До 8 ноября жители городского округа Люберцы могут написать «Большой этнографический диктант – 2020» в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Большой этнографический диктант — это международный просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

«До 8 ноября жители городского округа Люберцы могут написать «Большой этнографический диктант – 2020» на сайте. Сертификат участника акции получат те, кто ответит на все вопросы», - говорится в сообщении.

Задания диктанта оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов. Из них 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, десять – уникальная часть диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран.

Максимальная сумма баллов за диктант составляет 100, из них 70 баллов начисляются за общие федеральные вопросы и 30 баллов за региональный компонент.