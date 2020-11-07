РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 ноя. Жители подмосковных Люберец могут высказать свое мнение насчет установки теплой раздевалки на катке стадиона «Торпедо», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19 при посещении катка на стадионе «Торпедо» в Люберцах не будут установлены теплые раздевалки. Планируется, что вход на каток будет свободный. Жители могут высказать свое мнение насчет данного предложения», - говорится в сообщении.

Жителям округа предлагают выбрать один из трех ответов: «главное, чтоб каток работал»; «отсутствие теплых раздевалок - это проблема»; «я могу переодеться на удобных уличных скамейках». Ответы можно прислать в Instagram-аккаунт дирекции спортивных сооружений городского округа под постом.