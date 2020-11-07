РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 ноя. Сотрудники коммунальных служб подмосковных Котельников призывают жителей не выбрасывать мусор в канализацию, чтобы избежать засоров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Жилой комплекса «Оранж Парк» в городском округе Котельники состоит из новостроек, в которых новоселы полным ходом ведут ремонт внутренних помещений. Образовавшийся в ходе выполнения строительных работ мусор нерадивые жители сбрасывают в канализацию, в нее постоянно попадают куски кирпичей, затвердевшие комки цементной смеси, обломки облицовочной плитки и прочие мелкие камушки.

«Специалисты коммунальной службы справятся с засором любой сложности, но лучше не допускать их появления. Соблюдение простых правил эксплуатации коммунальных систем избавит горожан от этой проблемы», - говорится в сообщении.

Установленные во дворах жилого массива специальные контейнеры для сбора и последующей утилизации крупногабаритного мусора проблему не решают, поэтому с регулярным постоянством сотрудники водоканализационной службы МУЖКП «Котельники» оперативно устраняют засоры канализационного коллектора, отводящего стоки.