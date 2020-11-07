РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. В Подольске на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения открылись соревнования «Оружие Победы – легендарные винтовки VII», в них принимают участие более 30 спортсменов, сообщил «РИАМО в Подольске» член Федерации высокоточной стрельбы России Владимр Сайкин.

ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех») и Федерация высокоточной стрельбы России в субботу, в день проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, организовали соревнования по стрельбе из «легендарных винтовок». «Легендарными» считаются винтовки, принятые на вооружение до 1962 года. Турнир посвятили оружию Великой Победы, он проходит в седьмой раз.

«В соревнованиях «Оружие Победы – легендарные винтовки VII» принимают участие более 30 спортсменов из Подольска, Санкт-Петербурга, Тулы, Владимира, Зеленограда и других городов. Каждый должен выполнить 12 упражнений. Для снайперов отдельные задания, в том числе с ориентацией на звук», - сказал Сайкин.

В соревнованиях принимает участие спортсмен ЦНИИТОЧМАШ с легендарной винтовкой СВМ (Снайперская винтовка Мосина). Кроме СВМ, стрелки используют и другие образцы стрелкового оружия Великой Победы.

ФВСР и ЦНИИТОЧМАШ совместно реализуют политику популяризации стрелкового спорта, приобщения граждан к культуре владения оружием, воспитания грамотного и ответственного отношения к нему.