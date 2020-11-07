РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 ноя. Жители подмосковных Люберец могут получить выплату к юбилею свадьбы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберчане, состоящие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, могут получить выплату к юбилею свадьбы. Для ее получения нужно обратиться с заявлением в соцзащиту по месту жительства или МФЦ», - говорится в сообщении.

К заявлению необходимо приложить копии и оригиналы паспорта заявителя, свидетельства о регистрации брака, документа о регистрации каждого супруга по месту жительства в Московской области. Если от имени одного из супругов заявление на выплату подает представитель, у него должны быть соответствующая доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Размер пособия зависит от длительности брака. При праздновании 50-летнего юбилея выплата составляет 5 тысяч рублей. В связи с 55-летием заключения брака – 6 тысяч рублей, 60-летним юбилеем – 7 тысяч рублей. Если муж и жена отмечают 65 лет брака, выплата составляет 8 тысяч рублей, 70 и более лет – 9 тысяч рублей.