РИАМО - 7 ноя. В Москве и Подмосковье до вечера 8 ноября продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать на территории столицы и области до 21:00 8 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили во Владимирской, Рязанской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях.

В субботу в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит до плюс 11 градусов. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.