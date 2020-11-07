РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. В Подольске возбудили уголовное дело по факту стрельбы неизвестным из иномарки без номеров по машине, в результате которой разбитое стекло поранило маленького ребенка, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что на 33-м километре автомагистрали М-2 «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки, после чего скрылся. В результате произошедшего телесные повреждения получил несовершеннолений пассажир. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», - сказал сотрудник.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее пользователь Instagram под ником bellovada написала, что 5 ноября примерно в 12:30 она с ребенком в возрасте 1 год и 8 месяцев ехала на машине по Симферопольскому шоссе по направлению Серпухова. В районе 33-го километра автомагистрали М-2 «Крым» прозвучал выстрел из тонированного автомобиля Volkswagen Touareg без номерных знаков. В результате разбилось стекло задней левой двери, осколки стекла порезали лицо ребенку. Автомобиль быстро набрал скорость и уехал в сторону Серпухова. Автор публикации уточнила, что осколки стекла порезали нос и рот малышу, также у ребенка глубокий порез около губы.

Также прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в интернете, о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине.