РИАМО - 7 ноя. Собственники более 2 тысяч участков земель в Подмосковье оштрафованы с начала года за непроведение мер по борьбе с борщевиком Сосновского на сумму свыше 210 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Административные комиссии городских округов Подмосковья начислили штрафы на правообладателей 2045 земельных участков на территории Московской области за неудаление борщевика, выявленное муниципальным земельным контролем в летний и осенний периоды», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что сумма выписанных за это время штрафов превысила 210,3 миллиона рублей.

«Еще правообладателям 1,2 тысячи земельных участков вынесены предупреждения. Предупреждение – это тот шаг, который отделяет добропорядочного правообладателя от нарушителя», – отметила министр.

Она пояснила, что на данном этапе собственнику или арендатору земельного участка дается шанс исправиться и начать использовать свою землю, возделывать ее или просто убирать борщевик – готовиться к реализации своего проекта.

По ее словам, главной целью земельного контроля и административных комиссий в Подмосковья является помощь правообладателю в том, чтобы стать добропорядочным землепользователем, указание на нарушение, чтобы он мог его исправить и не повторять.

«Штраф – это почти всегда крайняя мера, когда других рычагов воздействия не осталось», – подчеркнула Адигамова.

Лидерами по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин (более 40,1 миллиона рублей), Солнечногорск (37,8 миллиона рублей), Егорьевск (29,3 миллиона рублей), Рузский (23,4 миллиона рублей) и Можайский (16,9 миллиона рублей).

На сегодняшний день на рассмотрении административных комиссий городских округов остается около 1,5 тысячи дел по борщевику, которые будут рассмотрены до конца месяца.