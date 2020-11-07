РИАМО - 7 ноя. В субботу на Красной площади открылся Музей инсталляций под открытым небом, посвященный событиям времен Великой Отечественной войны, на территории строго соблюдаются все меры санитарной безопасности, передает корреспондент РИАМО.

В сердце столицы разместили военную технику, оборонительные укрепления и стенды с фотографиями. При входе на Красную площадь через рамки металлоискателя у всех посетителей в обязательном порядке измеряют температуру с помощью электронных термометров, рядом расположена стойка с санитайзером для дезинфекции рук.

Напротив здания Государственного исторического музея установлена инсталляция «Вокзал Победы» со сценой, снимками участников Великой Отечественной войны и медиаэкранами. На них транслируют видехоронику сражений. Рядом участники выставки в военной форме рассказывают об экспонатах: винтовках Мосина, ППШ, пулеметах, минометах и других орудиях.

Вдоль площади выстроена военная техника и красные противотанковые ежи. Москвичи и гости столицы делают снимки, при этом к ним подходят волонтеры и просят надеть маски и перчатки, если они отсутствуют у посетителей.

Гости музея фотографируются возле гвардейского миномета БМ-13 «Катюша», самолета У-2, грузовиков ЗИС-5 и ЗИС-6, 85-мм зенитной пушки образца 1939 года, легкого бронеавтомобиля ФАИ-М и другой техники. Больше всего на Красной площади представлено танков. Здесь есть Т-70, Т-38, Т-26 образца 1933 года, Т-34 образца 1941 года и другие модели.

Напротив входа в ГУМ установлены огромные красные буквы слова «Москва». Рядом у грузовика маскировочных цветов выступили артисты с песнями военных лет.

Инсталляция с промышленными станками и швейными машинками посвящена трудовому фронту. Укрепления с картами, полевым медицинским пунктом и средствами связи рассказывают о боевых буднях защитников родины: от командования до рядовых солдат.

Много детей у зенитной пушки, которая стала отдельной фотозоной. Если покрутить рычаги, она наводится на все стороны света. На инсталляции «Улицы Москвы» представлены военные укрепления, машины снабжения, фотографии защитников города и парада на Красной площади.

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Текстовая трансляция

7 НОЯБРЯ

- Системой чек-инов в столице с 19 октября воспользовались более 1,1 миллиона горожан. К данной системе добровольно уже присоединились свыше 4 тысяч учреждений столицы.

- Для входа в московские префектуры и управы с 12 ноября начнет действовать система чек-инов.Она направлена на оповещение горожан в случае контакта с Covid-зараженным в общественном месте.

- Ночные заведения на территории столицы пока не планируют закрывать, так как система чек-инов исправно работает:

«Пока такой информации нет (о закрытии заведений - ред.), соответственно, система (чек-ин - ред.) позволяет людям узнавать о том, был контакт или нет, и своевременно обращаться. Это помогает врачам проводить те самые эпидемрасследования», — сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.​

- Самым настораживающим симптомом при заражении Covid-19 специалисты назвали одышку. Врачи рекомендуют чаще прислушиваться к своему дыханию.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. 11,2% среди заболевших – дети, 44% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% – от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 20 396 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 5 829.

- В Москве сутки умерли 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего начала пандемии в мегаполисе погибли 7215 человек с Covid-19.

- За минувшие сутки после коронавирусной инфекции в столице выздоровели 3675 человек, всего вылечились свыше 336 тысяч пациентов.