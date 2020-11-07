РИАМО - 7 ноя. Роскачество провело исследование молочного шоколада на отечественном рынке, выяснилось, что все проверенные образцы отвечают требованиям качества и безопасности, сообщает kp.ru.

Эксперты тестировали продукцию марок «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак», Bonvida, Milka, Alpen Gold и «ВкусВилл».

«Ни в одном из них проверка не выявила заменителей масла какао в составе, все образцы соответствуют требованиям стандарта Роскачества», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в настоящем молочном шоколаде из 100% продукта должно быть не менее 25% какао, 12% сухого обезжиренного остатка молока и 2,5% молочного жира. Массовая доля жира в таком шоколаде не должна быть меньше 25%.

Больше всего молока и меньше всего сахара оказалось в шоколаде «А. Коркунов». В его составе также оказалось больше жира, чем в остальных. Самым сладким шоколадом оказались Alpen Gold и Milka. В шоколаде «Аленка» в составе оказалось больше всего какао — 37%.

По итогам экспертизы высший балл в рейтинге получили бренды «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак» и Bonvida.

Подробнее с исследованием Роскачества можно ознакомиться на сайте.​​