РИАМО - 7 ноя. Жителям столицы, которые планируют завести себе или уже купили гигантских улиток ахатин, ветеринары дали советы по уходу за этими необычными питомцами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ахатина — это тропическое животное, может вырасти до 20 сантиметров. Улитка быстро размножается, а поэтому является злостным вредителем, поэтому в некоторых странах ее запретили разводить. В РФ ахатина относится к домашним питомцам, так как улитка не сможет выжить в российском климате.

«Содержать ее нужно в контейнере объемом не менее 10 литров. На дне емкости можно разместить сфагнум, землю без удобрений или кокосовый субстрат. Слой должен быть от 6 до 10 сантиметров, чтобы ахатина могла спрятаться», - говорится в соообщении.

Также в контейнер можно положить сухие листья. Кроме того, емкость для ахатин должна хорошо вентилироваться.

Для комфортного проживания улиток дома в их контейнере нужно поддерживать температуру в районе плюс 22-24 градусов, при меньшей температуре ахатина может погибнуть. Важна и влажность, субстрат в контейнере следует опрыскивать водой комнатной температуры два раза в день.

Ахатины едят растительный корм. Молодых питомцев нужно кормить свежими овощами и фруктами: огурцами, помидорами, кабачками, яблоками, бананами. Летом улиткам можно давать одуванчики и крапиву.

В рацион питомца также обязательно нужно включать кальций для роста раковины. Его можно получить из яичной скорлупы. Для этого следует растолочь скорлупу до порошка и смешать ее с фруктами или овощами.

Гигантским улиткам ни в коем случае нельзя давать соленое, мучное, копченое и сладкое.

Кроме того, ахатины любят теплую воду. Купать улиток можно как в ванночке, так и под струйкой из крана.