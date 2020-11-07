РИАМО - 7 ноя. Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, что правильный холодец необходимо готовить на трубчатых костях и использовать говядину, при этом добавлять желатин нет необходимости, сообщает Nation News.

Седьмое ноября в народном календаре — День холодца. Это мясное блюдо принято считать исконно русским, но у него тысячи различных рецептов по всему миру. Однако, по словам Ивлева, есть один настоящий и традиционный рецепт холодца.

«Холодец — одно из самых сложных блюд. Его нужно готовить долго, а некоторые пренебрегают этим и стараются сделать, как можно быстрее: добавляют желатин», — сказал повар.

Ивлев считает, что такой рецепт не гарантирует хорошего итогового результата. Стоит набраться терпения и приготовить блюдо, используя трубчатые кости — там содержится вязкое вещество — трубчатый мозг.

«Если вытапливать говяжьи кости при низкой температуре, то масса застынет сама и никакого желатина добавлять будет не нужно», — отметил Ивлев.

По его словам, приготовленный по этой технологии холодец будет во много раз вкуснее, чем тот, куда добавили желатин. ​