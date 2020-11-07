РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 ноя. В номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных учреждений» Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2020» лауреатом стала заведующая детским садом №16 «Самолетик» Ирина Лисицина из Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Конкурс «Педагогический дебют - 2020» проводится 15 лет. Для участия в нем зарегистрировалось рекордное количество человек – 1034 педагога из 70 субъектов РФ, в том числе три педагога из образовательных организаций федерального подчинения. В финале в восьми номинациях принимали участие 123 молодых педагога и 13 наставников.

«В номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных учреждений» Московскую область и городской округ Люберцы представила заместитель заведующего по воспитательной и методической работе детского сада №16 «Самолетик» Ирина Лисицина. По итогам конкурсных испытаний ей было присвоено звание лауреата. Ее проект «Люберецкое небо» был посвящен 75-летию Победы», - сказал Ружицкий.

По его словам, конкурс проходил в три этапа: заочный, первый и второй очные. Тематическое направление конкурса и жанры работ определили с учетом объявленного тематического года в России – Года памяти и славы.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций», «Педагог-наставник».