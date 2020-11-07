РИАМО - 7 ноя. Московский футбольный клуб «Спартак» и команда «Урал» из Екатеринбурга определились со стартовыми составами на матч 14-го тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Встреча между «Уралом» и «Спартаком» пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14:00», — говорится в сообщении.

В стартовом составе «Спартака» заявлены: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе и Ларссон.

Стартовый состав «Урала» —​ Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.​