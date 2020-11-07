РИАМО - 7 ноя. Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного пьяного мужчину, который угрожал травматическим оружием персоналу столичного кафе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

Об инциденте сотрудникам вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице на маршруте патрулирования сообщил один из работников кафе.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев подозреваемый был задержан. Им оказался 53-летний москвич. При себе у него был травматический пистолет, который в присутствии понятых был изъят», - говорится в сообщении.

Задержанный является владельцем изъятого оружия. На сегодняшний день разрешение на хранение и ношение оружия ограниченного поражения аннулировано, а оружие и патроны изъяты.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.