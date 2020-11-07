РИАМО - 7 ноя. Министерство обороны РФ разместило на своем сайте архивные документы в честь 79-й годовщины парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает Газета.ru.

В данных документах есть информация о подготовке одного из самых символичных и знаковых военных парадов в истории нашей страны.

«Документы рассказывают о подходе командования Московского гарнизона, которое организовывало порядок и время движения колонн во время парада, планировало прибытие и убытие пехотных частей, кавалерии и техники, несмотря на тяжелую обстановку в боях», — говорится в сообщении.

Еще в документах раскрыто название, которое использовалось для создания секретности при организации данного парада. Его называли как «Операция войск московского гарнизона».

Днем в субботу состоялось торжественное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 1941 года.

7 ноября 1941 года в разгар Великой Отечественной войны на Красной площади прошел военный парад. Он стал символом мужества и стойкости советского народа.