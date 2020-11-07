РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 ноя. Травматологи подмосковных Люберец поставили на ноги 83-летнюю пациентку со сложным переломом бедра, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В травматологическое отделение Люберецкой областной больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 83-летнюю пациентку с переломом нижней трети левого бедра. Ситуация осложнялась тем, что ранее женщину уже оперировали, ей провели тотальное протезирование коленного сустава на этой же ноге.

«После обследования было принято решение о проведении оперативного вмешательства. Выполнен остеосинтез перелома нижней трети левого бедра специальной пластинкой. Основная сложность заключалось в том, что место перелома, куда необходимо было наложить пластину, соприкасалось с эндопротезом коленного сустава. Кости в этом месте хрупкие, важно было не повредить их при проведении операции. Операция прошла успешно. Больная активизирована на второй день», – сказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением стационарного отделения №2 Люберецкой областной больницы Владимир Клименко.

Перелом бедра в разных его частях является одной из самых распространенных травм у людей пожилого возраста. Подобные операции позволяют пациентам в кратчайшие сроки восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.