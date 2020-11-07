РИАМО - 7 ноя. На Красной и Манежной площадях столицы открылся для посещения Музей инсталляций, с помощью которого в центре города воссоздадут картины мобилизации, труда и повседневной жизни времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, мероприятие прошло в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 1941 года. Также венок от имени столичных ветеранов возложили представители волонтерского движения города.
В ходе реконструкции битвы в подмосковном парке воссоздадут эпизоды сражений, которые были на подходах к столице, включая работу сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений.
В реконструированных боях примут участие танки Т-26, Т-60 и Т-34. Кроме того, залпы дадут знаменитые «Катюши».
На Манежной и Красной площадях 7 и 8 ноября будет работать Музей инсталляций под открытым небом. Объемные инсталляции и техника времен ВОВ помогут воссоздать в центре города картины мобилизации, труда и повседневной жизни. Там можно увидеть бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевую машину БМ-13, противотанковые пушки и так далее.
На улице Арбат появилась фотовыставка кадров кинохроники времен ВОВ. Там можно увидеть более 30 полотен, которые рассказывают об одном из эпизодов жизни столицы в военные годы.
Все мероприятия в честь 79-й годовщины Военного парада проводят с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в период пандемии коронавируса и использованием средств индивидуальной защиты.
7 ноября 1941 года в разгар Великой Отечественной войны на Красной площади прошел военный парад. Он стал символом мужества и стойкости советского народа.
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