РИАМО - 7 ноя. На Красной и Манежной площадях столицы открылся для посещения Музей инсталляций, с помощью которого в центре города воссоздадут картины мобилизации, труда и повседневной жизни времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, мероприятие прошло в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 1941 года. Также венок от имени столичных ветеранов возложили представители волонтерского движения города.

«По окончании торжественной церемонии Сергей Собянин осмотрел Музей инсталляций, развернутый на Красной и Манежной площадях, а также с помощью видеоконференцсвязи пообщался с участниками реконструкции битвы под Москвой, которую организовали в парке «Патриот», - говорится в сообщении.

В ходе реконструкции битвы в подмосковном парке воссоздадут эпизоды сражений, которые были на подходах к столице, включая работу сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений.

В реконструированных боях примут участие танки Т-26, Т-60 и Т-34. Кроме того, залпы дадут знаменитые «Катюши».

На Манежной и Красной площадях 7 и 8 ноября будет работать Музей инсталляций под открытым небом. Объемные инсталляции и техника времен ВОВ помогут воссоздать в центре города картины мобилизации, труда и повседневной жизни. Там можно увидеть бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевую машину БМ-13, противотанковые пушки и так далее.

На улице Арбат появилась фотовыставка кадров кинохроники времен ВОВ. Там можно увидеть более 30 полотен, которые рассказывают об одном из эпизодов жизни столицы в военные годы.

Все мероприятия в честь 79-й годовщины Военного парада проводят с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в период пандемии коронавируса и использованием средств индивидуальной защиты.

7 ноября 1941 года в разгар Великой Отечественной войны на Красной площади прошел военный парад. Он стал символом мужества и стойкости советского народа.