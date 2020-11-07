РИАМО - 7 ноя. Пятая часть Юго-Восточной хорды в столице пройдет по искусственным сооружениям — тоннелям, мостам и эстакадам, строительная готовность ЮВХ на сегодня составляет уже 34%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, эта трасса — один из самых сложных объектов дорожной инфраструктуры на территории города в настоящий момент.

«Протяженность со всеми примыкающими дорогами и съездами составит 101 километр. Чтобы вписать хорду в плотную городскую застройку, предстоит возвести 59 искусственных сооружений», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что сложность объекта вызвана не только количеством искусственных сооружений — стояла задача возвести отдельные участки так, чтобы не пришлось останавливать движение транспорта на действующих магистралях. Инженеры прибегали к нестандартным решениям, учитывая плотную городскую застройку и сложные геологические условия.

Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Трасса соединит крупные столичные магистрали, включая Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Южную рокаду и другие.

Строительство ЮВХ разделено на десять участков, при этом на семи из них уже идут работы.