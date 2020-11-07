РИАМО - 7 ноя. Торжественное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошло у стен Кремля в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 1941 года, передает корреспондент РИАМО.

В полдень под звуки оркестра у Вечного огня рядом с Могилой Неизвестного Солдата поставили венок из красных цветов, обрамленный еловыми ветками.

После гимна России в исполнении военного оркестра участники церемонии также возложили к памятнику цветы. Колонна военнослужащих прошла торжественным маршем по площади у Вечного огня. Солдаты пронесли знамена Военно-Морского флота и Военно-воздушных сил РФ. Оркестр исполнил гимн Москвы.

За происходящим следили москвичи, гуляющие по Манежной площади, и гости столицы.

7 ноября 1941 года в разгар Великой Отечественной войны на Красной площади прошел военный парад. Он стал символом мужества и стойкости советского народа.