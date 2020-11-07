РИАМО - 7 ноя. Возгорание произошло в недостроенном высотном здании на юго-западе столицы, к настоящему моменту пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: проспект Вернадского, дом 82, строение 5 поступило утром в субботу.

«Происходило возгорание мусора в шахте лифта недостроенного здания на площади 5 квадратных метров. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

По данным открытых источников, по указанному адресу расположен недостроенный деловой центр «Зенит». Это один из самых знаменитых долгостроев столицы, получивший прозвища «Синий зуб», «Кристалл», «Стекляшка». Его общая площадь составляет порядка 100 тысяч квадратных метров.