РИАМО - 7 ноя. Работы по реконструкции запланировано провести в столичном депо имени Апакова, исторический вид здания будет сохранен, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Внутри депо кардинально преобразится - там обновят открытую площадку, производственный корпус и разместят современное оборудование для новых трамваев», - говорится в сообщении.

Трамвайные пути у депо демонтируют. Вместо них на территории депо и на улице Шаболовка будут положены новые рельсы с пониженным уровнем вибрации, а также экошпалы из переработанных материалов.

Как уточняется на сайте «Мосгортранса», трамвайное депо Апакова - старейшее предприятие городского электротранспорта. Данное депо начало работать в 1909 году, сначала оно называлось Замоскворецким трамвайным парком, но в 20-х годах ХХ века его переименовали в Апаковское в честь трамвайщика-революционера Петра Апакова.

На сегодняшний день депо обслуживает центральные районы Москвы, в том числе в его ведомстве находится исторический маршрут «А» («Аннушка»). На балансе депо находятся свыше 100 модернизированных вагонов «Татра Т3» и трамваи Усть-Катавского завода.