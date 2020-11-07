РИАМО - 7 ноя. Состояние заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, который пострадал в крупной аварии на Кутузовском проспекте в столице, оценивается как стабильное, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло вечером 6 ноября в районе 7-го километра Кутузовского проспекта в Москве. Произошло столкновение нескольких машин, включая BMW представительского класса, в котором находился Оверчук. Его доставили в Центральную клиническую больницу.

«Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться по контролем врачей», — сказал пресс-секретарь вице-премьера Андрей Матвеев.

По его словам, также в аварии пострадал водитель Оверчука. У него диагностировали ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Оверчук занимает пост зампреда правительства России с 21 января 2020 года. ​

Видео с места ДТП, в котором пострадал вице‑премьер Оверчук>>