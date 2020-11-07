РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. В соцсетях появилась информация, что в Подольске неизвестные обстреляли автомобиль с ребенком внутри, по данному факту Подольская городская прокуратура проведет проверку, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ведомства.

Пользователь Instagram под ником bellovada написала, что 5 ноября примерно в 12:30 она с ребенком в возрасте 1 год и 8 месяцев ехала на машине по Симферопольскому шоссе по направлению Серпухова. В районе 33-го километра автомагистрали М-2 «Крым» прозвучал выстрел из тонированного автомобиля Volkswagen Touareg без номерных знаков. В результате разбилось стекло задней левой двери, осколки стекла порезали лицо ребенку. Автомобиль быстро набрал скорость и уехал в сторону Серпухова.

«Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в интернете, о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине», — сказала сотрудница.

Автор публикации уточнила, что осколки стекла порезали нос и рот малышу, также у ребенка глубокий порез около губы.