РИАМО - 7 ноя. В следующем году в Московской области на программу «Предпринимательство Подмосковья» планируется потратить свыше 5,1 миллиардов рублей, по бюджету региона также пройдут публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В региональном парламенте ведется подготовка областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, Московской области удалось сохранить положительную динамику собственных доходов бюджета и социальную ориентированность планируемых бюджетных расходов», — отметил зампредседателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политики Владимир Жук.

Он уточнил, что из 19 государственных программ — 17 направлены на решение задач, связанных с удовлетворением социально-культурных потребностей жителей.

По его словам, особое внимание в следующем году уделят бизнесу. Поддержка будет осуществляться в первую очередь пострадавшим от ограничения хозяйственной деятельности отраслям. На программу «Предпринимательство Подмосковья» планируют выделить более 5,1 миллиарда рублей, из них свыше 3,3 миллиарда рублей потратят по подпрограмме «Инвестиции Подмосковья».

В рамках указанной подпрограммы предусматриваются расходы на субсидии юрлицам на возмещение затрат по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях индустриальных парков и территориях, на которых планируется создание инновационно-технологических центров, на гранты регионального правительства, на предоставление субсидии Государственному фонду развития промышленности региона и другие.

Еще по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» региональному министерству инвестиций, промышленности и науки в следующем году запланировано выделить более 1,3 миллиарда рублей.