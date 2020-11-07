РИАМО - 7 ноя. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через сайт госуслуг, сообщает Газета.ru.
Госорганы будут сами получать данную информацию с помощью Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО).
Данное решение поможет удаленно оформлять пособия и льготы, положенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун. Это касается детских пособий, разрешений на бесплатную парковку, льгот на лекарственные препараты, медизделия, лечебное питание и многое другое.
Включение сведений в ЕГИССО защитит граждан, от имени которых действуют законные представители.
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