РИАМО - 7 ноя. Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал симптом коронавирусной инфекции, при котором необходимо срочно обращаться к врачу, сообщает «Лента.ру».

Самым настораживающим симптомом при заражении Covid-19 специалист считает одышку. Врач рекомендовал чаще прислушиваться к своему дыханию.

«Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — сказал Болибок.

По его словам, одышка в сочетании с тахикардией становится еще более опасной.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, <…> нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», — уточнил Болибок.

Согласно данным Всемирной ассоциации здравоохранения, основными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, сухой кашель, повышенная утомляемость. При тяжелом течении болезни — затрудненное дыхание или одышка, боли в грудной клетке, нарушение речи или двигательных функций. В таком случае обращаться за медпомощью нужно немедленно.​

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Текстовая трансляция

7 НОЯБРЯ

- Самым настораживающим симптомом при заражении Covid-19 специалисты назвали одышку. Врачи рекомендуют чаще прислушиваться к своему дыханию.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. 11,2% среди заболевших – дети, 44% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% – от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 20 396 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 5 829.

- В Москве сутки умерли 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего начала пандемии в мегаполисе погибли 7215 человек с Covid-19.

- За минувшие сутки после коронавирусной инфекции в столице выздоровели 3675 человек, всего вылечились свыше 336 тысяч пациентов.